Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei
Lüdenscheid/ Kierspe/ Halver/ Hemer (ots)
1. Messstelle Lüdenscheid-Brügge, Halverstraße, Zeit 23.03.2026, 7:32 Uhr bis 9:30 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 680, Verwarngeldbereich 13, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 3, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 75 statt 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart Pkw, Zulassungsbehörde BE.
2. Messstelle Kierspe, Fritz-Linde-Straße, Zeit 23.03.2026, 10:27 bis 11 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 9, Verwarngeldbereich 0, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 35 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart Pkw, Zulassungsbehörde MK.
3. Messstelle Halver, Langenscheid, Zeit 23.03.2026, 11:28 bis 12:41 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 90, Verwarngeldbereich 9, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 49 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart Pkw, Zulassungsbehörde MK.
4. Messstelle Hemer-Landhausen, Landhauser Heide, Zeit 23.03.2026, 8:30 bis 12 Uhr, Art der Messung: ESO, Gemessene Fahrzeuge 843, Verwarngeldbereich 47, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 16, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 88 statt 60 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde RE.
5. Messstelle Kierspe - Hölterhaus L 528, Zeit 23.03.2026, 7:49 Uhr bis 12 Uhr, Art der Messung: ESO, Gemessene Fahrzeuge 940, Verwarngeldbereich 36, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 13, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 111 statt 70 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.
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