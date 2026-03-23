PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Lüdenscheid/ Kierspe/ Halver/ Hemer (ots)

1. Messstelle	Lüdenscheid-Brügge, Halverstraße,
Zeit		23.03.2026, 7:32 Uhr bis 9:30 Uhr,
Art der Messung:	Radar,
Gemessene Fahrzeuge	680,
Verwarngeldbereich 	13,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	3,
Anzahl der Fahrverbote	0,
Höchster Messwert	75 statt 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		Pkw,
Zulassungsbehörde	BE.
2. Messstelle	Kierspe, Fritz-Linde-Straße,
Zeit			23.03.2026, 10:27 bis 11 Uhr,
Art der Messung:	Radar,
Gemessene Fahrzeuge	9,
Verwarngeldbereich 	0,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	0,
Anzahl der Fahrverbote	0,
Höchster Messwert	35 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		Pkw,
Zulassungsbehörde	MK.
3. Messstelle	Halver, Langenscheid,
Zeit			23.03.2026, 11:28 bis 12:41 Uhr,
Art der Messung:	Radar,
Gemessene Fahrzeuge	90,
Verwarngeldbereich 	9,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	1,
Anzahl der Fahrverbote	0,
Höchster Messwert	49 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		Pkw,
Zulassungsbehörde	MK.
4. Messstelle	Hemer-Landhausen, Landhauser Heide,
Zeit			23.03.2026, 8:30 bis 12 Uhr,
Art der Messung:	ESO,
Gemessene Fahrzeuge	843,
Verwarngeldbereich 	47,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	16,
Anzahl der Fahrverbote	0,
Höchster Messwert	88 statt 60 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		PKW,
Zulassungsbehörde	RE.

5. Messstelle Kierspe - Hölterhaus L 528, Zeit 23.03.2026, 7:49 Uhr bis 12 Uhr, Art der Messung: ESO, Gemessene Fahrzeuge 940, Verwarngeldbereich 36, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 13, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 111 statt 70 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 23.03.2026 – 12:07

    POL-MK: Diebstähle aus Pkw - Balkonkraftwerk gestohlen - Gestohlenes Fahrrad wiederentdeckt

    Altena (ots) - In der Nacht zum Freitag gab es am Breitenhagen eine Reihe von Diebstählen aus Fahrzeugen. An der Südstraße entwendete ein Unbekannter Bargeld aus einem geparkten schwarzen Audi Sportback. An der Kolberger Straße wurde eine Scheibe eines schwarzen Skoda eingeschlagen und eine Tasche gestohlen. Auch an der Memeler Straße machte sich am frühen Morgen ...

    mehr
  • 23.03.2026 – 12:05

    POL-MK: Kabel gestohlen - Im Rettungswagen randaliert

    Menden (ots) - In der Nacht zum Freitag wurde an einem Geschäft an der Unteren Promenade ein Starkstromkabel gestohlen. Eine 19-jährige Patientin ist am Samstagabend in einem Rettungswagen ausgerastet. Sie schlug und trat um sich und verletzte dabei eine Sanitäterin. Deren Kollege bekam Tritte gegen die Brust, wurde jedoch nicht verletzt. Die Polizei wurde gerufen und begleitete den Rettungstransport. (cris) ...

    mehr
  • 23.03.2026 – 12:00

    POL-MK: Einbruch in Wohnhaus

    Halver (ots) - Am Freitag zwischen 16.45 und 19.45 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus an der Heedheide eingebrochen. Unbekannte verschafften sich gewaltsam durch eine Hintertür Zugang und durchwühlten das Haus. Zur möglichen Beute konnten bei der Anzeigenaufnahme keine abschließenden Angaben gemacht werden. Die Polizei sicherte Spuren. Die Polizei berät Mieter und Hauseigentümer kostenlos in Sachen Einbruchschutz: Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren