Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Wohnhaus

Halver (ots)

Am Freitag zwischen 16.45 und 19.45 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus an der Heedheide eingebrochen. Unbekannte verschafften sich gewaltsam durch eine Hintertür Zugang und durchwühlten das Haus. Zur möglichen Beute konnten bei der Anzeigenaufnahme keine abschließenden Angaben gemacht werden. Die Polizei sicherte Spuren. Die Polizei berät Mieter und Hauseigentümer kostenlos in Sachen Einbruchschutz: Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter Telefon 02372/9099-5512. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de. In dem konkreten Fall bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon 9199-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell