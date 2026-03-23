Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebstähle aus Pkw - Balkonkraftwerk gestohlen - Gestohlenes Fahrrad wiederentdeckt

Altena (ots)

In der Nacht zum Freitag gab es am Breitenhagen eine Reihe von Diebstählen aus Fahrzeugen. An der Südstraße entwendete ein Unbekannter Bargeld aus einem geparkten schwarzen Audi Sportback. An der Kolberger Straße wurde eine Scheibe eines schwarzen Skoda eingeschlagen und eine Tasche gestohlen. Auch an der Memeler Straße machte sich am frühen Morgen ein Unbekannter an mehreren Fahrzeugen zu schaffen. An der Mozartstraße wurde eine Geldbörse aus einem Fiat 500 gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0: Sind in der Nacht Personen aufgefallen, die auffällig in Fahrzeuge geschaut haben?

An der Lenneuferstraße wurde am Sonntagnachmittag zwischen 13 und 17.10 Uhr ein blauer Ford S-Max zerkratzt.

Am Sonntag wurde aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses an der Friedhofstraße ein abgestelltes Balkonkraftwerk gestohlen.

Ein Jugendlicher entdeckte am Sonntagmorgen am Langen Kamp sein Fahrrad wieder, das ihm einige Monate zuvor gestohlen wurde. Ein Mann und eine Frau schoben das Fahrrad mitsamt einem Teppich über den Gehweg der Lenneuferstraße. Die Polizei stoppte den Teppichtransport. Der Jugendliche und später sein Vater konnten das Fahrrad eindeutig identifizieren. Das Paar gab an, das Fahrrad gefunden zu haben. Es bekam eine Anzeige wegen Fundunterschlagung. Der Drahtesel wurde zurückgegeben an den Jugendlichen. (cris)

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