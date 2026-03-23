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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kabel gestohlen - Im Rettungswagen randaliert

Menden (ots)

In der Nacht zum Freitag wurde an einem Geschäft an der Unteren Promenade ein Starkstromkabel gestohlen.

Eine 19-jährige Patientin ist am Samstagabend in einem Rettungswagen ausgerastet. Sie schlug und trat um sich und verletzte dabei eine Sanitäterin. Deren Kollege bekam Tritte gegen die Brust, wurde jedoch nicht verletzt. Die Polizei wurde gerufen und begleitete den Rettungstransport. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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