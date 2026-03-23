Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pkw zerkratzt - Taschendiebe - Graffiti

Hemer (ots)

Am Ebberg wurden am Wochenende zwei Fahrzeuge zerkratzt.

Eine 73-jährige Frau wurde am Samstag gegen 11 Uhr beim Einkaufen am Neuen Markt bestohlen. Sie stand zu der besagten Uhrzeit vor einem Geschäft und bekam ein Gespräch zwischen einer Rollstuhl-Fahrerin und einer weiblichen Person mit. Dabei sei ihr die weibliche Person sehr nahegekommen. Kurz danach wies sie jemand darauf hin, dass ihre Handtasche offenstehe. Jetzt stellte die 73-Jährige fest, dass die Geldbörse verschwunden war. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei . Am Wochenende wurden diverse Hauswände, Strom-Verteilerkästen und Garagen mit Graffiti besprüht. Die Polizei nahm 14 Anzeigen auf, unter anderem in der Fichtestraße, Am Heßufer, Im Bockeloh und an der Hauptstraße. (cris)

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