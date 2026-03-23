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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pkw zerkratzt - Taschendiebe - Graffiti

Hemer (ots)

Am Ebberg wurden am Wochenende zwei Fahrzeuge zerkratzt.

Eine 73-jährige Frau wurde am Samstag gegen 11 Uhr beim Einkaufen am Neuen Markt bestohlen. Sie stand zu der besagten Uhrzeit vor einem Geschäft und bekam ein Gespräch zwischen einer Rollstuhl-Fahrerin und einer weiblichen Person mit. Dabei sei ihr die weibliche Person sehr nahegekommen. Kurz danach wies sie jemand darauf hin, dass ihre Handtasche offenstehe. Jetzt stellte die 73-Jährige fest, dass die Geldbörse verschwunden war. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei . Am Wochenende wurden diverse Hauswände, Strom-Verteilerkästen und Garagen mit Graffiti besprüht. Die Polizei nahm 14 Anzeigen auf, unter anderem in der Fichtestraße, Am Heßufer, Im Bockeloh und an der Hauptstraße. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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