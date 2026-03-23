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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Bei Ticket-Suche an Betrüger geraten

Werdohl (ots)

Ein Werdohler ist am Wochenende vermutlich auf Betrüger hereingefallen, als er im Internet Fußballtickets erwerben wollte. Er war in einem Online-Portal auf ein Angebot aufmerksam geworden. Dort bot jemand Karten an für das Bundesliga-Spiel des BVB gegen den HSV. Der Interessent sollte das Geld per Echtzeitüberweisung transferieren. Doch seine Bank lehnte den Auftrag ab. Darauf teilte ihm der Anbieter eine weitere Kontoverbindung mit. Über die klappte es mit der Echtzeitüberweisung. Unmittelbar danach brach der Kontakt zum Verkäufer ab. Es kamen auch keine Tickets per E-Mail. Deshalb erstattete der Werdohler am Samstag Anzeige bei der Polizei. Die mahnt immer wieder zur Vorsicht bei solchen Aktionen. Käufer haben keinerlei Gewähr, dass die Karten echt und gültig sind oder dass sie überhaupt irgendetwas bekommen. Kaufinteressenten sollten spätestens dann sehr misstrauisch werden, wenn der Name des Konto-Inhabers nicht dem des Verkäufers entspricht. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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