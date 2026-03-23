Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahndung nach mutmaßlichem Täter eines räuberischen Diebstahls

Neuenrade (ots)

Die Polizei fahndet nach Tatverdächtigen eines räuberischen Diebstahls. Zwei Personen fuhren auf das Gelände einer Firma und luden dort diverses Altmetall in ihr Fahrzeug. Als sie bemerkt wurden, stiegen diese in das Fahrzeug und wollten losfahren. Hierbei fuhren sie auf den Geschädigten zu, der zur Seite springen musste. Einer der Tatverdächtigen konnte bereits identifiziert werden. Die Identität des Zweiten ist noch ungeklärt. Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Tatverdächtigen machen? Das Foto ist im Fahndungsportal der Polizei zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/198697 Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. (dill)

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