Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in der Innenstadt

Zeuge vereitelt Diebstahl

Iserlohn (ots)

Unbekannte drangen zwischen Sonntagabend und Montagfrüh am Werner-Jacobi-Platz in Vereinsräume ein. Hierfür warfen sie die Scheibe einer Tür ein. Im Gebäude brachen sie Türen auf und durchsuchten Schränke. Ob sie Beute machten, ist bisher nicht bekannt. Nur wenige Meter weiter verschafften sich Einbrecher am Rathausplatz Zutritt zur Kantine des Rathauses. Es verschwanden Bargeld und Lebensmittel. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. (dill)

Aus einem Supermarkt an der Baarstraße versuchten zwei Täter gestern, kurz nach 20 Uhr, einen Einkaufswagen voller Ware mitgehen zu lassen. Ein Zeuge hatte mitbekommen, wie die beiden Verdächtigen einen vollen Einkaufswagen an der Kasse vorbeischmuggeln wollten. Er verfolgte die Täter, die die Beute daraufhin am Parkplatz zurückließen. Täterbeschreibung der ersten Person: männlich, ungepflegtes Erscheinungsbild, ca. 185cm groß, kurze schwarze Haare, lange dunkle Bekleidung. Beschreibung der zweiten Person: männlich, ca. 175cm groß, grüne lange Oberbekleidung (evtl. Pullover oder Jacke), dunkle lange Hose. Hinweise nimmt die Wache Iserlohn entgegen. (dill)

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