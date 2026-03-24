POL-MK: Einbruch in Tabakwarenladen

Neuenrade (ots) - Die Polizei fahndet nach Tatverdächtigen eines räuberischen Diebstahls. Zwei Personen fuhren auf das Gelände einer Firma und luden dort diverses Altmetall in ihr Fahrzeug. Als sie bemerkt wurden, stiegen diese in das Fahrzeug und wollten losfahren. Hierbei fuhren sie auf den Geschädigten zu, der zur Seite springen musste. Einer der ...

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