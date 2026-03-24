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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Tabakwarenladen

Hemer (ots)

Einbrecher haben versucht zwischen Montag, 18.30 Uhr und heute, 2.30 Uhr, in einen Tabakwarenladen an der Hauptstraße einzudringen. Sie machten offenbar keine Beute. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen: 02372/9099-0. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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