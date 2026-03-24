Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbruch in Tabakwarenladen
Hemer (ots)
Einbrecher haben versucht zwischen Montag, 18.30 Uhr und heute, 2.30 Uhr, in einen Tabakwarenladen an der Hauptstraße einzudringen. Sie machten offenbar keine Beute. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen: 02372/9099-0. (dill)
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