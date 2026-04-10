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Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Tankstelle - Täter entwenden Zigaretten

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Vorsfelde, Carl-Grete-Straße

09.04.2026, 00.55 Uhr

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Donnerstag in eine Tankstelle in der Carl-Grete-Straße ein. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter gewaltsam durch die Eingangstür Zutritt in den Verkaufsraum. Nachdem sie diverse Zigarettenartikel an sich genommen hatten, flüchten sie in unbekannte Richtung.

Zeugen, die verdächtige Personen auf dem Tankstellengelände bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Vorsfelde unter der Telefonnummer 05363/809700 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

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