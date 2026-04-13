Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 16-Jähriger ohne Führerschein auf Motorrad - Fahrer versucht sich Polizeikontrolle zu entziehen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Fallersleben, Westerlinge

12.04.2026, 20.14 Uhr

Am Sonntagabend war ein 16 Jahre alter Wolfsburger in Fallersleben mit einem Leichtkraftrad unterwegs, obwohl er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Verletzt wurde niemand.

Eine Streifenbesatzung befuhr gegen 20.14 Uhr die Straße Westerlinge in Fallersleben, als ihnen ein entgegenkommender Motorradfahrer ohne Helm und Schutzkleidung auffiel.

Die Beamten entschlossen sich zu einer Kontrolle. Sie wendeten ihren Streifenwagen und fuhren dem Fahrer bis zum Parkplatz eines Schnellrestaurants hinterher. Dort stieg der Fahrer von dem Leichtkraftrad ab, ließ dieses fallen und flüchtete zu Fuß von dem Parkplatz über eine Wiese in Richtung der Wolfsburger Landstraße. Dabei überquerte er die zu diesem Zeitpunkt stark befahrene Straße und blieb an einer Bushaltestelle letztlich stehen. Nur durch glücklichen Zufall kam es zu keinem Unfall.

Eine Beamtin folgte dem 16-Jährigen fußläufig und konnte ihn an der Haltestelle kontrollieren.

Der Wolfsburger gab an, keinen Führerschein für das Fahrzeug zu haben und nur eine kurze Spritztour mit dem Motorrad eines Freundes habe machen wollen.

Gegen den 16-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Auch gegen den 16 Jahre alten Halter und Eigentümer des Motorrads wurde eine Strafanzeige wegen des Duldens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt.

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