Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Brennender Pkw - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Rothenfelder Straße

11.04.2026, 03.30 Uhr

In der Nacht zu Samstag geriet auf einem Parkplatz in der Rothenfelder Straße ein VW Caddy in Brand. Die Brandursache is derzeit unbekannt.

Ein Zeuge verständigte die Berufsfeuerwehr, nachdem er den brennenden Pkw auf dem Mitarbeiterparkplatz des Amtsgerichts Wolfsburg entdeckte. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand der Pkw bereits in Vollbrand.

Der Brand wurde durch die Berufsfeuerwehr vollständig gelöscht.

Der Pkw wurde sichergestellt.

Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Hinweise zum Brandgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

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