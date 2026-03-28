LPI-GTH: Kelleraufbruch

Ilmenau (ots) - Bisher unbekannte Täter versuchten am Freitag in der Zeit von 14:30 Uhr bis 19:00 Uhr in eine Zahnarztpraxis in der Ilmenauer Marktstraße einzubrechen. Hierzu hebelten der oder die Unbekannten an zwei Zugangstüren zur Praxis, bekamen diese aber nicht geöffnet. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500,- Euro geschätzt. Wie der oder die Täter in den Flurbereich des Gebäudes gelangten ist ebenfalls ...

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