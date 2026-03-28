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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kelleraufbruch

Döllstädt - Landkreis Gotha (ots)

Im Zeitraum vom 23.03.2026 bis zum 27.03.2026 gelangten ein oder mehrere noch unbekannte Personen gewaltsam in den Kellerbereich eines Hauses in der Straße "Am Schingelaich". Entwendet wurde nach einer ersten Sichtung nichts, jedoch entstand geringer Sachschaden an einer Tür. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621 - 781124 und Angabe der Bezugsnummer 0077178/2026 entgegen. (av)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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