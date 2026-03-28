Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zigarettenautomat aufgesprengt - Zeugenaufruf

Ilmenau (ots)

Zwei bisher unbekannte Täter haben Samstagnacht gegen 03:15 Uhr gewaltsam versucht einen Zigarettenautomaten in der Ilmenauer Brunnenstraße zu öffnen. Hierzu führten die Unbekannten einen unbekannten Sprengkörper in den Automaten ein und brachten diesen zur Detonation. Der Automat wurde hierdurch komplett beschädigte, ließ sich aber durch den immer noch verschlossen Schließbügel nicht vollständig öffnet. Die Höhe des Beutegutes an Bargeld und Zigaretten ist derzeit nicht bekannt. Der Sachschaden am Zigarettenautomat beträgt ca. 5000,- Euro. Die Täter verließen im Anschluss fußläufig den Tatort. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Bezugsnummer 0077573/2026 zu melden. (dl)

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