Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Paket mit Möbelteilen entwendet - Zeugen gesucht

Gehren (ots)

Freitagnachmittag zeigte eine 24-Jährige den Diebstahl eines Paketes mit Möbelteilen an. Der jungen Frau, welche gerade mitten im Umzug steckt, wurde in der Zeit vom 26.03.26, 17:30 bis 27.03.26, 14:00 Uhr ein Paket mit Möbelteilen aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Königseerstraße in Gehren entwendet. Wie der oder die Täter in das Mehrfamilienhaus gelangten ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Bezugsnummer 0077294/2026 entgegen. (dl)

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