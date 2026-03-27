Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw in Hörsel gerollt

Eisenach (ots)

Heute Morgen geriet ein VW im Bereich der Friedrich-Naumann-Straße gegen 07.30 Uhr in den Fluss Hörsel. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Fahrzeug durch einen 50-Jährigen auf einer Parkfläche abgestellt. Aus bislang ungeklärter Ursache setzte sich der Pkw kurze Zeit später in Bewegung und rollte den Hang hinunter. Der VW musste durch einen Abschleppdienst aufwendig geborgen werden. Durch die Feuerwehr wurde eine Ölsperre errichtet. Personen wurden nicht verletzt. (ah)

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