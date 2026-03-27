LPI-GTH: Aufhebung Öffentlichkeitsfahndung
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
Die seit dem 28. November 2025 vermisste Frau aus Arnstadt wurde am 15. März 2026 im Bereich Bittstädt tot aufgefunden. Es liegen keine Hinweise auf eine strafbare Handlung oder das Einwirken Dritter vor. Die rechtlichen Voraussetzungen zur Veröffentlichung der personenbezogenen Daten liegen nicht mehr vor. (ah)
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Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
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