Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung auf mehreren Privatgrundstücken

Neustädt (Wartburgkreis) (ots)

Gegen einen 52-jährigen Mitsubishi-Fahrer (britisch) wurden gestern mehrere Strafverfahren eingeleitet. Der Mann entwendete gestern Vormittag auf einem Grundstück in der Brunnenstraße einen PKW-Anhänger und setzten diesen wenig später auf einem anderen Privatgrundstück in Brand. Das Feuer konnte durch die Anwohner gelöscht werden. Er fuhr außerdem auf mehrere Privatgrundstücke und beschädigte unter anderem Grundstücksbegrenzungen sowie Verkehrszeichen. Seine Fahrt führte über ein Feld, auf welchem er mit einem Jägerhochsitz kollidierte, der dadurch völlig zerstört wurde. Der Fahrzeugführer wurde wenig später durch die Polizei in seinem PKW äußerlich unverletzt festgestellt. Sein Mitsubishi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei dem 52-Jährigen konnten keine Anzeichen für einen Alkohol- oder Drogeneinfluss festgestellt werden. Unklar ist derzeit noch ein etwaiger Hintergrund der Tathandlung. Möglicherweise kann auch eine medizinische Ursache nicht ausgeschlossen werden. Der Brite wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen nach Abstimmung mit der zuständigen Staatsanwaltschaft entlassen. Zur Höhe des verursachten Sachschadens und den Hintergründen wurden die Ermittlungen aufgenommen. (ak)

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