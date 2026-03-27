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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung auf mehreren Privatgrundstücken

Neustädt (Wartburgkreis) (ots)

Gegen einen 52-jährigen Mitsubishi-Fahrer (britisch) wurden gestern 
mehrere Strafverfahren eingeleitet.
Der Mann entwendete gestern Vormittag auf einem Grundstück in der 
Brunnenstraße einen PKW-Anhänger und setzten diesen wenig später auf 
einem anderen Privatgrundstück in Brand. Das Feuer konnte durch die 
Anwohner gelöscht werden. 
Er fuhr außerdem auf mehrere Privatgrundstücke und beschädigte unter 
anderem Grundstücksbegrenzungen sowie Verkehrszeichen. Seine Fahrt 
führte über ein Feld, auf welchem er mit einem Jägerhochsitz 
kollidierte, der dadurch völlig zerstört wurde.
Der Fahrzeugführer wurde wenig später durch die Polizei in seinem PKW
äußerlich unverletzt festgestellt. Sein Mitsubishi war nicht mehr 
fahrbereit und musste abgeschleppt werden. 
Bei dem 52-Jährigen konnten keine Anzeichen für einen Alkohol- oder 
Drogeneinfluss festgestellt werden. Unklar ist derzeit noch ein 
etwaiger Hintergrund der Tathandlung. Möglicherweise kann auch eine 
medizinische Ursache nicht ausgeschlossen werden. 
Der Brite wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen nach 
Abstimmung mit der zuständigen Staatsanwaltschaft entlassen. 
Zur Höhe des verursachten Sachschadens und den Hintergründen wurden 
die Ermittlungen aufgenommen. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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