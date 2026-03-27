LPI-GTH: Verkehrsunfall mit Bahn
Gotha (ots)
Ein 71-jähriger VW-Fahrer befuhr gestern gegen 16.00 Uhr die Straße `Bürgeraue` und wollte nach rechts in die Jüdenstraße abbiegen. Hierbei übersah der 71-Jährige scheinbar die entgegenkommende Straßenbahn und kollidierte mit dieser. Es entstand unfallbedingter Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. (ak)
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