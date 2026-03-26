Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auseinandersetzung im Bus - Zeugen gesucht

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Gestern gegen 19.00 Uhr rief ein 38-jähriger Busfahrer die Polizei, da es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Ein 48-Jähriger (polnisch) wurde von zwei Männern (südländischer Phänotyp, schwarze Haare, circa 16-18 Jahre alt) im hinteren Teil des Busses mehrfach geschlagen. Dabei fiel dem 48-Jährigem das Mobiltelefon herunter, einer der Unbekannten steckte es ein und nahm es mit. Als der Busfahrer am Karlsplatz anhielt und die Türen öffnete um den Streit zu schlichten, flüchteten die beiden Unbekannten. Der 48-Jährige wurde leicht verletzt. Zeugen, die Angaben zu den beteiligten Personen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer 0075288/2026) zu melden. (ak)

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