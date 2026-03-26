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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

In der Zeit vom 19.03.2026, 16.00 Uhr bis 26.03.2026, 07.10 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Steinmühlenallee. Der oder die Täter entwendeten circa 1.300 Meter Kupferkabel und circa 200 Meter Kupferrohre im Wert von ungefähr 6.000 Euro. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 5.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer 0075646/2026) zu melden. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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  • 26.03.2026 – 11:00

    LPI-GTH: Diebstahl aus Fahrzeug - Zeugen gesucht

    Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots) - Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit vom 24.03.2026, 19.00 Uhr bis zum 25.03.2026, 06.30 Uhr die Heckscheibe eines in der Weimarer Straße geparkten VWs. Der oder die Täter entwendeten aus dem Innenraum elektrisches Werkzeug im Gesamtwert von circa 2.100 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer 0074939/2026) zu melden. (ak) ...

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  • 26.03.2026 – 11:00

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  • 26.03.2026 – 11:00

    LPI-GTH: Haftbefehl erlassen

    Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots) - Gegen einen 29-Jährigen, der am 15.03.2026 und am 26.03.2026 Bargeld in zwei Tankstellen forderte, wurde am 24.03.2026 Haftbefehl erlassen. Der Mann wurde noch am selben Tag in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Siehe PMs http://presseportal.de/blaulicht/pm/126721/6241649 ; http://presseportal.de/blaulicht/pm/126721/6236201 . (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

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