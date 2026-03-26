LPI-GTH: Diebstahl aus Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht
Gotha (ots)
In der Zeit vom 19.03.2026, 16.00 Uhr bis 26.03.2026, 07.10 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Steinmühlenallee. Der oder die Täter entwendeten circa 1.300 Meter Kupferkabel und circa 200 Meter Kupferrohre im Wert von ungefähr 6.000 Euro. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 5.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer 0075646/2026) zu melden. (ak)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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