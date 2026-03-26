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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Zwei Jugendliche (beide m, 1x14, 1x15) beschädigten gestern gegen 18.30 Uhr eine Mauer in der Borngasse an acht Stellen durch Sprayfarbe. Ein Anwohner beobachtete dies und informierte die Polizei. Die beiden Jugendlichen konnten noch im Nahbereich festgestellt und kontrolliert werden. Die mitgeführten Spraydosen wurden sichergestellt. Gegen die beiden jungen Männer wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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