POL-UL: (GP) Göppingen - Mit geklautem Roller unterwegs

Am Sonntag wurde ein 19-Jähriger in Göppingen von der Polizei geschnappt. Der junge Mann stand wohl unter Drogen.

Gegen 5 Uhr fuhr der junge Mann mit dem motorisierten Roller mehrfach die Straße beim Amtsgericht auf und ab. Einem Zeugen kam die Fahrweise merkwürdig vor und teilte dies der Polizei mit. Die fahndete nach dem Rollerfahrer und konnte wenig später den Fahrer und das Gefährt in der Nördlichen Ringstraße hinter einem Haus feststellen. Der junge Mann hatte noch das Kennzeichen an dem Zweirad nach oben gebogen. Das tat er wohl, um nicht sofort entdeckt zu werden. Als sich der 19-Jährige ins Haus begeben wollte, führten die Polizisten bei ihm eine Kontrolle durch. Fahrzeugpapiere konnte er nicht vorzeigen, denn den Roller hatte er kurz zuvor aus einer unverschlossen Garage in der Heinrich-Landerer-Straße entwendet. Den Diebstahl gab er spontan zu. Auch dass er Drogen konsumiert hatte, davor machte er keinen Hehl daraus. Ein Urintest verlief positiv auf THC. Deshalb musste er für die Durchführung einer Blutentnahme mit ins Krankenhaus. Das Zweirad wurde von der Polizei sichergestellt und konnte an den rechtmäßigen Besitzer wieder ausgehändigt werden. Auf den 19-Jährigen kommen nun gleich mehrere Anzeigen zu. Neben einer Anzeige setzt sich die Polizei auch mit der Führerscheinstelle in Verbindung. Die prüft weitere Maßnahmen gegen den 19-Jährigen.

