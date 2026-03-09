Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Öpfingen - Mauer beschädigt

Von Samstag auf Sonntag fuhr ein 42-Jähriger gegen eine Mauer und verursachte größeren Schaden.

Ulm (ots)

In den Nachtstunden fuhr der 42-Jährige wohl entgegen der Fahrtrichtung in die Fürst-Albert-Straße ein und wendete auf einem Grundstück. Dabei fuhr er rückwärts gegen eine Mauer. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, fuhr er weg. Der Grundstückseigentümer entdeckte in der Früh den Schaden und begab sich auf die Suche nach dem Verursacher. Im Amselweg wurde er fündig und entdeckte den unfallbeschädigten Mercedes. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht gegen den 42-Jährigen. Der entstandene Sachschaden an Mauer und Auto wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt.

