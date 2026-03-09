Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Mit Motorrad auf Auto aufgefahren und verletzt

Nicht aufgepasst hat ein 16-Jähriger am Sonntag bei Ochsenausen.

Kurz nach 17 Uhr war der Biker mit seinem Kleinkraftrad in der Straße Waldblick von Hattenburg in Richtung Ochsenhausen unterwegs. An der Einmündung zur Ringschnaiter Straße fuhr vor der KTM ein Seat. Die 22-Jährige am Steuer musste an der Einmündung verkehrsbedingt anhalten. Scheinbar abgelenkt fuhr der Jugendliche auf den Seat auf. Der junge Fahrer bremste noch, prallte aber mit geringer Geschwindigkeit in das Heck des Autos. Der 16-Jährige zog sich leichte Verletzungen an der rechten Hand zu. Die Sozia auf dem Zweirad blieb unverletzt. Der Rettungsdienst war nicht erforderlich. Die Polizei Ochsenhausen hat den Unfall aufgenommen und ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Sie schätzt den Schaden am Auto auf rund 500 Euro, den am Kleinkraftrad auf ca. 300 Euro.

