Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Schachtdeckel entfernt
Unbekannte warfen sechs Schachtdeckel am Wochenende in die Schmiech.

Ulm (ots)

Ein Zeuge teilte am Sonntag gegen 14.45 Uhr mit, dass am Fussweg entlang der Schmiech (im Bereich Auf der Wühre) insgesamt sechs Schachtdeckel entfernt wurden. Unbekannte hatten die etwa 30x30cm großen Deckel in die Schmiech geworfen. Durch den Bauhof wurden die Gefahrenstellen gesichert und sollen am heutigen Montag aus der Schmiech geborgen werden.

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

