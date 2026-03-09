Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Merklingen/A8 - Auto brennt aus

Am Sonntag kam es nach einem Fahrzeugbrand zu Behinderungen auf der A8.

Ulm (ots)

Gegen 15.30 Uhr fuhr der 52-Jährige mit seinem Mercedes in Richtung Stuttgart. Aufgrund eines technischen Defektes fing das Auto an zu rauchen und der Fahrer hielt auf dem Standstreifen. In der weiteren Folge fing der Mercedes an zu brennen und brannte vollständig aus. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Während der Einsatzmaßnahmen war der rechte und mittlere Fahrstreifen bis etwa 17.15 Uhr gesperrt.

