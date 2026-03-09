PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Merklingen/A8 - Auto brennt aus
Am Sonntag kam es nach einem Fahrzeugbrand zu Behinderungen auf der A8.

Ulm (ots)

Gegen 15.30 Uhr fuhr der 52-Jährige mit seinem Mercedes in Richtung Stuttgart. Aufgrund eines technischen Defektes fing das Auto an zu rauchen und der Fahrer hielt auf dem Standstreifen. In der weiteren Folge fing der Mercedes an zu brennen und brannte vollständig aus. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Während der Einsatzmaßnahmen war der rechte und mittlere Fahrstreifen bis etwa 17.15 Uhr gesperrt.

+++++++ 0433748 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
  • 08.03.2026 – 10:39

    POL-UL: (UL)(ADK) - EG Posing kontrolliert - zwei unsichere Fahrzeuge abgeschleppt

    Ulm (ots) - Von Samstag auf Sonntag wurden durch unsere Ermittlungsgruppe Posing zahlreiche Kontrollen in der Poserszene durchgeführt. In Ulm, Blaustein und im Alb-Donau-Kreis gingen die Spezialisten konsequent gegen Fehlverhalten vor. Ein Treffen von etwa 20 Fahrzeugen im Donautal wurde aufgelöst. In Blaustein und in der Blaubeurer Straße in Ulm wurden zwei ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 08:53

    POL-UL: (BC) Eberhardzell - Betrunken Auto gefahren

    Ulm (ots) - Am Samstag gegen 23:40 Uhr kontrollierte eine Streife des Polizeirevier Biberach einen 36-jährigen Autofahrer. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann nach Alkohol roch, weshalb bei ihm ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Dieser bestätigte den Verdacht. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme angeordnet. Er erhält nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren