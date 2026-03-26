Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pedelec-Fahrer kontrolliert

Gotha (ots)

Ein 37-jähriger Pedelec-Fahrer befuhr heute Nacht die Katharinenstraße und wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Das Pedelec war leistungssteigernd verändert und nicht versichert. Der 37-Jährige war nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Ein Drogenvortest reagierte zudem positiv auf Amphetamin und Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, das Pedelec sichergestellt und eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den Fahrzeugführer wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. (ak)

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