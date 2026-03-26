LPI-GTH: Diebstahl aus Fahrzeug - Zeugen gesucht

Gotha (ots) - Ein 37-jähriger Pedelec-Fahrer befuhr heute Nacht die Katharinenstraße und wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Das Pedelec war leistungssteigernd verändert und nicht versichert. Der 37-Jährige war nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Ein Drogenvortest reagierte zudem positiv auf Amphetamin und Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, das Pedelec sichergestellt und eine ...

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