LPI-GTH: Diebstahl aus Fahrzeug - Zeugen gesucht
Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)
Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit vom 24.03.2026, 19.00 Uhr bis zum 25.03.2026, 06.30 Uhr die Heckscheibe eines in der Weimarer Straße geparkten VWs. Der oder die Täter entwendeten aus dem Innenraum elektrisches Werkzeug im Gesamtwert von circa 2.100 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer 0074939/2026) zu melden. (ak)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
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http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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