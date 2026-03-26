LPI-GTH: Haftbefehl erlassen- Korrektur
Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)
Gegen einen 29-Jährigen, der am 15.03.2026 und am 23.03.2026 Bargeld in zwei Tankstellen forderte, wurde am 24.03.2026 Haftbefehl erlassen. Der Mann wurde noch am selben Tag in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.
Siehe PMs http://presseportal.de/blaulicht/pm/126721/6241649 ; http://presseportal.de/blaulicht/pm/126721/6236201 . (ah)
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