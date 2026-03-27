LPI-GTH: Brand in leerstehendem Gebäude
Großbreitenbach (Ilm-Kreis) (ots)
Gestern kam es gegen 13.30 Uhr zu einem Schwelbrand in einem leerstehenden Gebäude in der Straße `Am Markt`. Die Feuerwehr löscht den Brand. Ein 56-Jähriger, der sich in dem unbewohnten Einfamilienhaus aufhielt, wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand geringer Sachschaden. (ak)
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