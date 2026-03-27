LPI-GTH: Brand in leerstehendem Gebäude

Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Gestern gegen 19.00 Uhr rief ein 38-jähriger Busfahrer die Polizei, da es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Ein 48-Jähriger (polnisch) wurde von zwei Männern (südländischer Phänotyp, schwarze Haare, circa 16-18 Jahre alt) im hinteren Teil des Busses mehrfach geschlagen. Dabei fiel dem 48-Jährigem das Mobiltelefon herunter, einer der Unbekannten steckte es ein und nahm ...

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