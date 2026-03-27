PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand in leerstehendem Gebäude

Großbreitenbach (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern kam es gegen 13.30 Uhr zu einem Schwelbrand in einem leerstehenden Gebäude in der Straße `Am Markt`. Die Feuerwehr löscht den Brand. Ein 56-Jähriger, der sich in dem unbewohnten Einfamilienhaus aufhielt, wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand geringer Sachschaden. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 26.03.2026 – 13:30

    LPI-GTH: Auseinandersetzung im Bus - Zeugen gesucht

    Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Gestern gegen 19.00 Uhr rief ein 38-jähriger Busfahrer die Polizei, da es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Ein 48-Jähriger (polnisch) wurde von zwei Männern (südländischer Phänotyp, schwarze Haare, circa 16-18 Jahre alt) im hinteren Teil des Busses mehrfach geschlagen. Dabei fiel dem 48-Jährigem das Mobiltelefon herunter, einer der Unbekannten steckte es ein und nahm ...

    mehr
  • 26.03.2026 – 12:41

    LPI-GTH: Haftbefehl erlassen- Korrektur

    Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots) - Gegen einen 29-Jährigen, der am 15.03.2026 und am 23.03.2026 Bargeld in zwei Tankstellen forderte, wurde am 24.03.2026 Haftbefehl erlassen. Der Mann wurde noch am selben Tag in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Siehe PMs http://presseportal.de/blaulicht/pm/126721/6241649 ; http://presseportal.de/blaulicht/pm/126721/6236201 . (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 26.03.2026 – 12:00

    LPI-GTH: Diebstahl aus Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

    Gotha (ots) - In der Zeit vom 19.03.2026, 16.00 Uhr bis 26.03.2026, 07.10 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Steinmühlenallee. Der oder die Täter entwendeten circa 1.300 Meter Kupferkabel und circa 200 Meter Kupferrohre im Wert von ungefähr 6.000 Euro. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 5.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren