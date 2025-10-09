PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Werkzeugkiste auf Baustelle gestohlen

Bad Schwalbach (ots)

Oestrich-Winkel, Rheingaustraße, Montag, 06.10.2025, 16:00 Uhr bis Mittwoch, 08.10.2025, 07:00 Uhr

(fp)Eine Werkzeugkiste wurde in der Zeit zwischen Montag und Mittwoch auf einer Baustelle in der Rheingaustraße in Oestrich-Winkel entwendet. Die Täter öffneten auf bislang unbekannte Weise eine verschlossene Metallbox, in der sich die Werkzeugkiste befunden hatte. Hiernach flüchteten sie unerkannt mit der Beute. Der entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Rufnummer (06722) 9112-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell