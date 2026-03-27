Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

Ruhla (Wartburgkreis) (ots)

Mit der Pressemeldung vom 18.03.2026 suchte die Polizei nach dem 49-jährigen Zeljko Gebhardt aus Ruhla, der seit dem 09.03.2026 als vermisst gilt. Der Vermisste kann wie folgt beschrieben werden: scheinbares Alter: 50 Jahre 1,90 m groß normale Statur schulterlange, dunkelbraune Haare Schuhgröße 45 Bisher sind noch keine Hinweise bei der Polizei eingegangen. Wer hat den Vermissten seitdem gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort tätigen? Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Eisenach unter 03691-261124 oder jede andere Polizeidienststelle unter Angabe der Bezugsnummer 0066953/2026 zu melden. Die rechtlichen Voraussetzungen für die Veröffentlichung der personenbezogenen Daten liegen vor. (ak)

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