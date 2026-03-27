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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

Ruhla (Wartburgkreis) (ots)

Mit der Pressemeldung vom 18.03.2026 suchte die Polizei nach dem 
49-jährigen Zeljko Gebhardt aus Ruhla, der seit dem 09.03.2026 als 
vermisst gilt.
 
Der Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:
 
    scheinbares Alter: 50 Jahre
    1,90 m groß
    normale Statur
    schulterlange, dunkelbraune Haare
    Schuhgröße 45
 
Bisher sind noch keine Hinweise bei der Polizei eingegangen.
Wer hat den Vermissten seitdem gesehen oder kann Angaben zu seinem
Aufenthaltsort tätigen? Zeugen, die sachdienliche Angaben machen 
können, werden gebeten sich bei der Polizei Eisenach unter
03691-261124 oder jede andere Polizeidienststelle unter Angabe der
Bezugsnummer 0066953/2026 zu melden. Die rechtlichen Voraussetzungen
für die Veröffentlichung der personenbezogenen Daten liegen vor. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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