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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hundebiss

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Am 23.03.2026 kam es am Abend im Bereich Markt/Badegasse zu einem Hundebiss. Nach derzeitigen Erkenntnissen führten ein 25-Jähriger und eine 36-Jährige einen Pitbull aus. Aus bislang unbekannten Gründen biss das Tier beide Personen. Die 36-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der 25-Jährige wurde leicht verletzt. Beide standen stark unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln. Der Hund wurde aufgrund der Abwesenheit des eigentlichen Besitzers durch ein Tierheim in Obhut genommen. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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