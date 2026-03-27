LPI-GTH: Hundebiss
Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)
Am 23.03.2026 kam es am Abend im Bereich Markt/Badegasse zu einem Hundebiss. Nach derzeitigen Erkenntnissen führten ein 25-Jähriger und eine 36-Jährige einen Pitbull aus. Aus bislang unbekannten Gründen biss das Tier beide Personen. Die 36-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der 25-Jährige wurde leicht verletzt. Beide standen stark unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln. Der Hund wurde aufgrund der Abwesenheit des eigentlichen Besitzers durch ein Tierheim in Obhut genommen. (ah)
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