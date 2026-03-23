Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrspolizei ermittelt nach gefälschtem Führerschein und Ausweis

Augsburg (ots)

Augsburg.- Bereits am vergangenen Mittwoch (18.03.2026) stellte eine Streife der Verkehrspolizei einen 38-jährigen Pkw-Fahrer fest, der einen gefälschten Führerschein und Ausweis mit sich führte.

Gegen 12.30 Uhr wurden einer Streifenbesatzung der Verkehrspolizei Augsburg im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle, ein gefälschter bulgarischer Führerschein sowie ein gefälschter bulgarischen Ausweis vorgezeigt.

Der 38-Jährige räumte auf Vorhalt ein, dass es sich bei den vorgelegten Dokumenten um Fälschungen handelt, und gab zudem an, dass sich in seiner Wohnung weitere gefälschte Dokumente sowie sein echter Reisepass befinden würden.

Daraufhin wurde auch die Wohnung des Beschuldigten in der Augsburger Innenstadt durchsucht. In der Wohnung konnten weitere gefälschte bulgarische Führerscheine und Dokumente aufgefunden und sichergestellt werden. Zum Zeitpunkt der Wohnungsdurchsuchung befand sich zudem die Freundin des Beschuldigten in der Wohnung. Diese gab an, Betäubungsmittel (Speed/Amphetamin) bei sich zu führen. Es konnte eine geringe Menge aufgefunden und sichergestellt werden.

Gegen die 27-jährige Freundin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines allgemeinen Verstoßes gegen das BtmG eingeleitet. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung in mehreren Fällen, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie illegaler Einreise und unerlaubten Aufenthalts eingeleitet.

Die 27-Jährige hat die rumänische Staatsangehörigkeit. Der 38-Jährige hat die bosnische Staatsangehörigkeit.

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