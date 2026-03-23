Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Belästigung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Sonntag (22.03.2026) belästigte ein bislang unbekannter Täter eine 21-Jährige in einer Straßenbahn.

Gegen 13.45 Uhr stieg eine 21-Jährige an der Haltestelle Bärenwirt in die Straßenbahn Linie 4. Auf Höhe der Wertachbrücke setzte sich ein unbekannter Mann neben die Frau und begann sich selbst im Intimbereich zu berühren.

Die 21-Jährige stieg daraufhin an der nächsten Haltestelle aus. Dabei beleidigte sie der unbekannte Mann.

Der Man wurde durch die Geschädigte wie folgt beschrieben: Ca. 50 - 60 Jahre alt, ca. 170 - 175 cm groß, kurze gräuliche Haare, er trug eine dunkle Jacke (im Stil einer Bomberjacke) und eine Jeans. Der Mann hatte zwei auffällige Beulen auf dem Kopf.

Die Polizei Augsburg Mitte ermittelt nun wegen sexueller Belästigung und Beleidigung gegen den Mann und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Tel. 0821/323-2110 zu melden.

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