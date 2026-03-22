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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrspolizei führt Kontrollstelle durch

Augsburg (ots)

Textilviertel - Am Donnerstag (19.03.2026) führte die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg im Bereich der Nagahama-Allee / Ecke Hanreinweg eine Kontrollstelle durch. Außerdem wurde die Geschwindigkeit mit einem Laserhandmessgerät überwacht. Bei dichtem Verkehrsaufkommen konnten zur Nachmittagszeit zahlreiche Verstöße festgestellt werden. Besonders auffällig war die hohe Zahl an Radfahrern, die entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs waren: 13 sogenannte "Geisterradler" wurden beanstandet. Darüber hinaus wurden vier Fahrzeugführer beim unerlaubten Benutzen des Mobiltelefons am Steuer erwischt. Drei Geschwindigkeits-überschreitungen wurden geahndet - der traurige Spitzenreiter war mit 88 km/h bei erlaubten 50 km/h unterwegs. Weitere Feststellungen umfassten ein fehlendes vorderes Kennzeichen, einen falsch angebrachten Rückspiegel an einem Motorrad, sowie eine Sicherheitsleistung im Zusammenhang mit einem Handyverstoß. Besondere Aufmerksamkeit erregte die Sicherstellung eines selbstfahrenden Skateboards mit Fernbedienung, das mit einer Geschwindigkeit von rund 17 km/h im Straßenverkehr genutzt wurde. Gegen den Nutzer wurden entsprechende Anzeigen u. a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie fehlender Zulassung eingeleitet. Der höchste gemessene Atemalkoholwert bei der Kontrolle lag bei 0,14 Promille und blieb damit unterhalb der relevanten Ahndungsgrenzen. Die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich auf die Gefahren hin, die von Radfahrern ausgehen, die entgegen der Fahrtrichtung unterwegs sind und appelliert vor allem an die Radl fahrenden Verkehrsteilnehmer.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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