Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei kontrolliert Lebensmitteldiebe

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am Samstag (21.03.2026) war ein 31-jähriger Autofahrer mit seinem Auto in der Ulmer Straße unterwegs. Gegen 17.00 Uhr kontrollierte die Streife den 31-Jährigen, sowie seine 27- und 22-jährigen Mitfahrer. Dabei stellte die Streife unzählige Lebensmittel in haushaltsunüblichen Mengen fest. Eine Überprüfung ergab, dass diese allesamt gestohlen wurden. Die Lebensmittel hatten einen Wert im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Bandendiebstahl. Die drei Männer haben die rumänische Staatsangehörigkeit.

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