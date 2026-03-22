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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt flüchtenden Rollerfahrer

Augsburg (ots)

Hochzoll - Am Sonntag (22.03.2026) war ein 16-jähriger Rollerfahrer in der Untersbergstraße unterwegs. Gegen 00.30 Uhr wollte eine Streife den 16-Jährigen mit seinem gleichaltrigen Sozius kontrollieren. Der 16-Jährige ignorierte die Anhaltesignale und flüchtete mit seinem Begleiter. Die Streife entdeckte während der Fahndung die beiden Flüchtenden, sowie den Roller, im Bereich der Lechrainstraße. Der 16-Jährige ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und der Roller war nicht zugelassen. Zudem war das grüne Versicherungskennzeichen mit schwarzer Farbe übermalt. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und einem Vergehen nach dem Pflichtversicherungsgesetz. Der 16-jährige Fahrer hat die rumänische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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