Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl
Augsburg (ots)
Lechhausen - Am Freitag (20.03.2026) war eine 82-Jährige auf einem Wochenmarkt in der Widderstraße unterwegs. Gegen 11.15 Uhr entwendete ein unbekannter Täter den Geldbeutel der 82-Jährigen aus ihrer Handtasche. Der Beuteschaden wird derzeit abgeklärt. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821 / 323 - 2310 entgegen.
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