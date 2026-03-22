POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots) - Antonsviertel - Am Donnerstag (19.03.2026) kam es zum Brand eines Rollers im Wittelsbacher Park. Gegen 22.00 Uhr stellte eine Streife den Brand fest und verständigte die Feuerwehr. Die Feuerwehr löschte den Brand. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde keine Person verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.500 Euro. Der Roller wurde sichergestellt und abgeschleppt. Die Kriminalpolizei Augsburg hat ...

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