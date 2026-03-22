Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kripo ermittelt nach Brand eines Rollers

Augsburg (ots)

Antonsviertel - Am Donnerstag (19.03.2026) kam es zum Brand eines Rollers im Wittelsbacher Park. Gegen 22.00 Uhr stellte eine Streife den Brand fest und verständigte die Feuerwehr. Die Feuerwehr löschte den Brand. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde keine Person verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.500 Euro. Der Roller wurde sichergestellt und abgeschleppt. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und geht zum aktuellen Zeitpunkt von Brandstiftung aus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821 / 323 - 3821 zu melden.

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