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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Donnerstag (19.03.2026) war ein 19-Jähriger mit einem E-Scooter alkoholisiert auf der Maximilianstraße unterwegs. Gegen 23.30 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der Kontrolle stellten die Beamten die Alkoholisierung des Mannes fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 19-Jährigen. Der 19-Jährige hat die spanische Staatsangehörigkeit. Innenstadt - Am Freitag (20.03.2026) war eine 26-jährige Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug in der Pilgerhausstraße unterwegs. Gegen 00.45 Uhr kontrollierte eine Streife die Frau. Bei der Kontrolle stellten die Beamten die Alkoholisierung der Frau fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, stellten den Führerschein sicher und veranlassten eine Blutentnahme. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen die 26-Jährige. Der 26-Jährige hat die portugiesische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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