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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Freitag (20.03.2026) konnte ein Graffiti-Sprayer durch eine Polizeistreife auf frischer Tat ertappt und anschließend festgenommen werden. Gegen 00.25 Uhr beobachtete eine Polizeistreife einen 16-Jährigen dabei, wie er in der Memminger Straße ein Graffiti sprühte. Die Beamten nahmen den 16-Jährigen fest und brachte ihn auf die Polizeidienststelle. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt. Die Beamten verständigten die Mutter des 16-Jährigen. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen den 16-Jährigen. Der 16-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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