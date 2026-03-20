Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Freitag (20.03.2026) konnte ein Graffiti-Sprayer durch eine Polizeistreife auf frischer Tat ertappt und anschließend festgenommen werden. Gegen 00.25 Uhr beobachtete eine Polizeistreife einen 16-Jährigen dabei, wie er in der Memminger Straße ein Graffiti sprühte. Die Beamten nahmen den 16-Jährigen fest und brachte ihn auf die Polizeidienststelle. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt. Die Beamten verständigten die Mutter des 16-Jährigen. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen den 16-Jährigen. Der 16-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

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