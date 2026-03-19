Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Mittwoch (18.03.2026) war ein 47-jähriger Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss in der Straße "Hoher Weg" unterwegs. Gegen 11.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von circa 1,6 Promille. Zudem gab der 47-Jährige an Cannabis konsumiert zu haben. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und versperrten das Fahrrad. Zudem veranlassten die Beamten eine Blutentnahme. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 47-Jährigen. Der 47-Jährige besitzt die russische Staatsangehörigkeit.

Innenstadt - Am Mittwoch (18.03.2026) war ein 21-jähriger E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss in der Straße "Zeugplatz" unterwegs. Gegen 23.45 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von circa 1,3 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, beschlagnahmten den Führerschein und veranlassten eine Blutentnahme. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 21-Jährigen. Der 21-jÄhrige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Innenstadt - Am Donnerstag (19.03.2026) war ein 35-jähriger E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss in der Prinzregentenstraße unterwegs. Gegen 01.15 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem 35-Jährigen fest. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 35-Jährigen. Der 35-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Innenstadt - Am Donnerstag (19.03.2026) war ein 22-jähriger E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss in der Rote-Torwall-Straße unterwegs. Gegen 03.30 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von circa 0,7 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 22-Jährigen. Der 22-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Innenstadt - Am Donnerstag (19.03.2026) war ein 22-jähriger E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss am Königsplatz unterwegs. Gegen 02.45 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von circa 1,2 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 22-Jährigen. Der 22-Jährige hat die ukrainische Staatsangehörigkeit.

Haunstetten - Am Mittwoch (18.03.2026) war ein 53-jähriger Autofahrer alkoholisiert und ohne Führerschein in der Landsberger Straße unterwegs. Gegen 12:10 Uhr fuhr der Mann mit seinem Pkw auf das Gelände einer Tankstelle und kaufte dort Alkohol. Ein Mitarbeiter der Tankstelle nahm dem 53-Jährigen den Autoschlüssel ab und informierte die Polizei. Ein Atemalkoholtest bei dem 53-Jährigen ergab einen Wert von mehr als 2 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Außerdem stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der 53-Jährige hat die ungarische Staatsangehörigkeit.

Universitätsviertel - Am Mittwoch (18.03.2026) befuhr ein 26-jähriger E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss die Rumplerstraße. Gegen 17:30 Uhr wurde der Mann einer Verkehrskontrolle unterzogen, da an seinem E-Scooter ein grünes Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten drogentypische Auffälligkeiten fest. Die Weiterfahrt des 26-Jährigen wurde unterbunden und eine Blutentnahme veranlasst. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 26-Jährigen. Der 26-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Haunstetten - Ebenfalls am Mittwoch (18.03.2026) befuhr ein 25-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss die Landsberger Straße. Gegen 15:00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 25-Jährigen. Hierbei stellten sie drogentypische Auffälligkeiten fest. Die Weiterfahrt des 25-Jährigen wurde unterbunden und eine Blutentnahme veranlasst. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 25-Jährigen. Der 25-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Die Polizei weißt im Zusammenhang mit Trunkenheiten im Verkehr erneut darauf hin, dass für Elektrokleinstfahrzeuge (z.B. E-Scooter) die gleichen Promillegrenzen gelten, wie beim Führen eines Kraftfahrzeugs.

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