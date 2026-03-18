Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Zechbetrug und Beleidigung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Dienstag (17.03.2026) wollte ein 56-Jähriger in einem Restaurant in der Straße "Bauerntanzgäßchen" seine Rechnung nicht bezahlen. Gegen 17.30 Uhr verständigte die Inhaberin die Polizei und schilderte den Sachverhalt. Die Streife stellte fest, dass der 56-Jährige über kein Geld verfügt und keinen Wohnsitz hat. Der Mann wurde zunächst festgenommen und zwischenzeitlich wieder entlassen. Es entstand ein Vermögensschaden im mittleren zweistelligen Bereich. Im Rahmen des Einsatzes beleidigte der 56-Jährige zudem die Polizeistreife. Gegen den Mann wird nun wegen Betrugs und Beleidigung ermittelt. Der 56-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

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