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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Dienstag (17.03.2026) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem bislang unbekannten Täter und einem 25-Jährigen am Don-Bosco-Platz. Gegen 19.00 Uhr kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 25-Jährigen und dem bislang Unbekannten. Dabei schlug der Unbekannte dem 25-Jährigen in den Gesichtsbereich. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: - Männlich, ca. 180 cm groß, ca. 30 Jahre alt, sehr kurze Haare, glattrasiert - Brauner Pullover Der 25-Jährige wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821323-2710 entgegen.  

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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