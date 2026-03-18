Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Geschwindigkeitsmessungen der VPI Augsburg

Augsburg (ots)

A8 Gersthofen/B2/B17/B300 - in den vergangenen acht Tagen (11. bis 15.03.2026) führte die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg an den Strecken A8 Gersthofen, B17 und B 300 Geschwindigkeitskontrollen durch. Von insgesamt 233.375 gemessenen Fahrzeugen waren 1278 deutlich zu schnell unterwegs. Bei gut 600 Verkehrsteilnehmern wird daher eine Bußgeldanzeige eingeleitet. Zusätzlich wird gegen 29 Fahrer ein Fahrverbot verhängt. Der traurige Höchstwert wurde auf der B2 mit 176 km/h bei erlaubten 80 km/h gemessen. Er überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 96 km/h und muss nun mit drei Monaten Fahrverbot, zwei Punkten in Flensburg sowie einer Geldbuße von 700 Euro rechnen. Zu hohe oder nicht angepasste Geschwindigkeiten sind seit Jahren die Hauptursache für schwere und tödliche Verkehrsunfälle. Die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg appelliert daher eindringlich an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten stets einzuhalten, um die Sicherheit auf unseren Straßen zu gewährleisten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell