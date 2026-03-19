Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stellt Taschenmesser sicher

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Mittwoch (18.03.2026) kam es zu einem Polizeieinsatz an einer Schule in der Friedrich-Ebert-Straße. Die Polizei stellte ein Taschenmesser sicher.

Der Schulleiter teilte einen Streit zwischen Schülern am Dienstag (17.03.2026) mit. Ein 11-Jähriger zeigte hierbei offenbar ein Taschenmesser vor, durch das sich die Mitschüler bedroht fühlten.

Die Polizei holte den 11-Jährigen anschließend aus dem Unterricht, kontrollierte ihn und brachte ihn nach Hause. Dort konnte das Messer aufgefunden und sichergestellt werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung.

Der 11-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

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