Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei stellt Taschenmesser sicher
Augsburg (ots)
Göggingen - Am Mittwoch (18.03.2026) kam es zu einem Polizeieinsatz an einer Schule in der Friedrich-Ebert-Straße. Die Polizei stellte ein Taschenmesser sicher.
Der Schulleiter teilte einen Streit zwischen Schülern am Dienstag (17.03.2026) mit. Ein 11-Jähriger zeigte hierbei offenbar ein Taschenmesser vor, durch das sich die Mitschüler bedroht fühlten.
Die Polizei holte den 11-Jährigen anschließend aus dem Unterricht, kontrollierte ihn und brachte ihn nach Hause. Dort konnte das Messer aufgefunden und sichergestellt werden.
Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung.
Der 11-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.
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