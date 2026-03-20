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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen mehrerer Delikte

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Donnertag (19.03.2026) wurde die Polizei wegen einer Streitigkeit in den Wittelsbacher Park gerufen. Gegen 20.30 Uhr bemerkte ein Passant eine Streitigkeit zwischen einer 40-jährigen Frau und einem 32-jährigen Mann. Als der Passant die Frau ansprach, ob diese Hilfe benötige, schlug der 32-Jährige diesem ins Gesicht. Der 30-jährige Passant wurde durch den Schlag leicht verletzt. Anschließend entfernte sich das Paar von der Tatörtlichkeit. Im Rahmen einer polizeilichen Fahndung meldete sich ein weiterer Passant bei der Polizei. Dieser teilte eine Streitigkeit zwischen einem Mann und einer Frau in einer nahegelegenen Wohnung mit. Die bereits vorher aufgefallene 40-Jährige wurde dabei offenbar von dem 32-Jährigen aus der Wohnung geschubst. Vor Ort konnten die Beamten die 40-Jährige sowie den 32-Jährigen nicht antreffen. Da nicht auszuschließen war, dass sich eine Person in einer hilflosen Lage befindet, betraten die Beamten die Wohnung. Hierbei konnten keine Personen, jedoch diverse Betäubungsmittel aufgefunden werden. Wenig später kam die 40-Jährige zur Wohnung zurück. Der 32-Jährige konnte nicht angetroffen werden. Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Körperverletzung, Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz und weiterer Delikte sowohl gegen die 40-Jährige, als auch gegen den 32-Jährigen. Alle Beteiligten haben die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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