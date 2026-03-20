POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigungen

Augsburg (ots) - Göggingen - Am Donnertag (19.03.2026) wurde die Polizei wegen einer Streitigkeit in den Wittelsbacher Park gerufen. Gegen 20.30 Uhr bemerkte ein Passant eine Streitigkeit zwischen einer 40-jährigen Frau und einem 32-jährigen Mann. Als der Passant die Frau ansprach, ob diese Hilfe benötige, schlug der 32-Jährige diesem ins Gesicht. Der 30-jährige Passant wurde durch den Schlag leicht verletzt. ...

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