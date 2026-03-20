Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigungen
Augsburg (ots)
Kriegshaber - In der Zeit von Dienstag (17.03.2026), 16.00 Uhr bis Donnerstag (19.03.2026), 07.45 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zwei Autos in der Luther-King-Straße. Unbekannte Täter besprühten einen Subaru sowie einen Seat mit pinker Farbe. Der Sachschaden wird derzeit ermittelt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.
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